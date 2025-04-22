مصرع أزيد من 20 سائحا في هجوم مسلح بالهند
هبة بريس
لقي ما لا يقل عن 20 سائحاً مصرعهم، وأصيب أكثر من 36 آخرين، في هجوم مسلح دموي وقع في منطقة باهالغام السياحية بكشمير، حسب ما أفادت به الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء.
وذكرت وكالات أنباء دولية، من بينها رويترز وأسوشيتد برس، أن عدد القتلى قد يناهز 26 شخصاً، فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة، بعضها في حالة حرجة. وقد أطلق أربعة مسلحين النار على الحافلات التي تقل السياح من موقع قريب.
ويُعد هذا الهجوم هو الأعنف الذي يستهدف المدنيين في المنطقة منذ سنوات، حسب ما أكده رئيس وزراء منطقة جامو وكشمير عمر عبد الله، مشيراً إلى أن السلطات لا تزال تعمل على حصر العدد النهائي للضحايا.
وأعلنت جماعة مسلحة غير معروفة سابقاً مسؤوليتها عن الهجوم، الذي لم تُحدد بعد جنسيات ضحاياه.
وعلى إثر الحادث، أعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه عن توجهه إلى كشمير لعقد اجتماع أمني طارئ. كما أدان البيت الأبيض الهجوم، وصرح بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تم اطلاعه على تفاصيله، معبراً عن دعمه الكامل للهند في محاسبة المتورطين.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
14 تعليقات
كيفاش تقدر جماعة مجهولة تدير هاد المجزرة وتساليها هكا؟
الله يرحم الضحايا، فعلاً هجوم كيخلع وماشي إنساني.
اللي مسؤولين خاصهم ياخدو الأمور بجدية ويقويو الأمن.
كشمير ولات منطقة توتر خطير، خاص حلول عاجلة.
كلشي تخلع من هاد الهجوم، خصوصاً أن الضحايا بزاف.
الهجوم كيبيّن أن كاين تسيّب أمني كبير فداك المنطقة.
الهند خاصها تتحرك بقوة وتوقف بحال هاد الأعمال الإرهابية.
العالم خاصو يتحد ضد الإرهاب فكل مكان.
المسؤولين خاصهم يخدمو على الأمن ديال المدنيين والسياح.
اللي دار هاد الجريمة خاصو يتعاقب باش يكون عبرة.
ماشي معقول الأبرياء يموتو فوسط السياحة والفرحة.
الله يشافي الجرحى ويصبّر عائلات الضحايا.
الناس خاصها تكون فمأمن، سواء محليين ولا زوار.
السياح جاو باش يستمتعوا بالطبيعة، ماشي باش يلقاو الموت.