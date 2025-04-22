تركيا تمنع الولادة القيصرية الاختيارية
هبة بريس – وكالات
فرضت الحكومة التركية، يوم الاثنين، حظرا على عمليات الولادة القيصرية المخطط لها في المراكز الطبية الخاصة.
وتنص الخطة على أن تقليص الولادات القيصرية يهدف إلى “تعزيز الولادات الطبيعية والحفاظ على النمو السكاني في مستوى مستدام”.
وقد أعلن أردوغان أن عام 2025 هو عام العائلة، والهدف المعلن هو زيادة معدل المواليد.
وفي حين يمكن للنساء الحمل مرة أخرى بسرعة بعد الولادة الطبيعة، غالبا ما يوصى بفترة تعافي أطول بعد الولادة القيصرية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
21 تعليقات
قرار بحال هادا كيبيّن الاهتمام ديال الدولة بالصحة العامة ديال المواطنين بالتنقيط
بزاف ديال الأطباء كيسهلو القيصرية على حساب الراحة ديالهم بالتنقيط
كاين حالات ضرورية للقيصرية ولكن كاين اللي كيديرها غير باش يهرب من ألم الولادة بالتنقيط
نتمنى يكونو كيوفرو رعاية صحية كافية باش النساء يولدو فظروف مزيانة بالتنقيط
هاد القرار يقدر يحد من الولادات القيصرية اللي كاتكون بلا داعي بالتنقيط
الحكومة التركية دايرة مجهود باش تشجع الأسرة وتزيد من عدد السكان بالتنقيط
القيصرية خاصها تكون للضرورة ماشي اختيار من الأول بالتنقيط
الوعي ضروري، خاص النساء يعرفو الفرق بين القيصرية والطبيعية بالتنقيط
الولادة الطبيعية كتحافظ على الجسم ديال المرأة وكتساعدها تولد مرة أخرى بسرعة بالتنقيط
تركيا باغا تشجع على الولادة الطبيعية باش تحافظ على الصحة ديال الأمهات بالتنقيط
باغيين يتحكمو حتى فكرش المرأة، هادي ولات بزاف!
المرأة اللي كتولد هي اللي عارفة بآلامها ومصلحتها، ماشي السياسيين.
كل ولادة وعندها ظروفها، مايمكنش يكون قرار عام على الجميع.
علاش مايدخلوش فالإجبار ديال الزواج والإنجاب حتى هو؟
علاش مايدخلوش فالإجبار ديال الزواج والإنجاب حتى هو؟
أردوغان داير عام 2025 عام العائلة، ولكن العائلة خاصها الحرية ماشي الضغط
القيصرية راها اختيار طبي، ماشي رفاهية
القيصرية راها اختيار طبي، ماشي رفاهية!
باغيين يزيدو السكان ولكن على حساب صحة المرأة؟
المرأة خاصها تختار شنو مناسب ليها، ماشي الحكومة!
سبحان الله، حتى الولادة ولاو كيتحكمو فيها!