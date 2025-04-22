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تركيا تمنع الولادة القيصرية الاختيارية

تركيا تمنع الولادة القيصرية الاختيارية

22 أبريل، 2025 - 10:14 صباحًا
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هبة بريس – وكالات

فرضت الحكومة التركية، يوم الاثنين، حظرا على عمليات الولادة القيصرية المخطط لها في المراكز الطبية الخاصة.

وتنص الخطة على أن تقليص الولادات القيصرية يهدف إلى “تعزيز الولادات الطبيعية والحفاظ على النمو السكاني في مستوى مستدام”.

وقد أعلن أردوغان أن عام 2025 هو عام العائلة، والهدف المعلن هو زيادة معدل المواليد.

وفي حين يمكن للنساء الحمل مرة أخرى بسرعة بعد الولادة الطبيعة، غالبا ما يوصى بفترة تعافي أطول بعد الولادة القيصرية.

22 أبريل، 2025 - 10:14 صباحًا
21

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‫21 تعليقات

  1. قرار بحال هادا كيبيّن الاهتمام ديال الدولة بالصحة العامة ديال المواطنين بالتنقيط

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  3. كاين حالات ضرورية للقيصرية ولكن كاين اللي كيديرها غير باش يهرب من ألم الولادة بالتنقيط

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  9. الولادة الطبيعية كتحافظ على الجسم ديال المرأة وكتساعدها تولد مرة أخرى بسرعة بالتنقيط

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  10. تركيا باغا تشجع على الولادة الطبيعية باش تحافظ على الصحة ديال الأمهات بالتنقيط

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