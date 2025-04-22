الممرض الشخصي للبابا فرنسيس يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته

هبة بريس

في مشهد مؤثر، وجّه البابا فرنسيس كلمات وداعية لممرضه الشخصي ماسيميليانو سترابيتي، قائلاً: “شكراً لأنك أعدتني إلى ساحة القديس بطرس”. هذه الجملة كانت من آخر ما قاله البابا قبل وفاته، بعد أن شجّعه ممرضه على القيام بجولة مفاجئة في سيارة الباباموبيلي يوم عيد الفصح.

وبحسب ما نقله موقع “فاتيكان نيوز”، الوسيلة الإعلامية الرسمية للكرسي الرسولي، فقد جاءت كلمات البابا لممرضه الشخصي خلال الساعات الأخيرة من حياته، تكريماً لممرضه الذي ظل إلى جانبه حتى النهاية.

بعد صلاة التبشير الملائكي من شرفة بازيليك القديس بطرس، فاجأ البابا الحشود بجولة في الساحة في سيارته البابوية، مانحاً بركته للمؤمنين وخاصة الأطفال. وقد روى الموقع أن البابا سأل ممرضه قبل الخروج: “هل تعتقد أنني قادر على ذلك؟”، فأجابه الأخير مطمئناً، ليقوم البابا بالجولة رغم حالته الصحية.

في وقت لاحق من نفس اليوم، عاد البابا إلى مقر إقامته في دار سانتا مارتا، حيث استراح وتناول العشاء بهدوء. لكن مع فجر اليوم التالي، بدأت تظهر عليه علامات التعب عند الساعة الخامسة والنصف صباحاً. وعلى الرغم من التدخل السريع، إلا أن حالته تدهورت بسرعة. وعند الساعة السادسة والنصف، لوّح البابا مودّعاً سترابيتي، ثم دخل في غيبوبة دون أن يشعر بأي ألم، كما أكّد من كانوا إلى جواره.