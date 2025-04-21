ضابط جزائري يفضح تورط تبون متورط محاولة اغتيال المعارض أمير ديزايد
كشفت مصادر إعلامية فرنسية، عن تطورات خطيرة تتعلق بمحاولة اختطاف واغتيال المعارض الجزائري المعروف باسم “أمير DZ” في فرنسا.
وأفادت المصادر أن التحقيقات المستقلة التي باشرتها السلطات الفرنسية، توصلت إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون متورط بشكل مباشر في هذه العملية، حيث ورد اسمه في اعترافات أحد ضباط الاستخبارات الجزائرية المعتقلين لدى السلطات الفرنسية.
وبحسب ما نقلته صحيفة “Le Journal du Dimanche” الفرنسية، فإن الضابط، الذي ينتمي إلى جهاز الاستخبارات الخارجية الجزائري (DGSE)، كشف أثناء استجوابه أن تبون أعطى الأوامر شخصيًا بتنفيذ عملية الاغتيال.
ورغم التخطيط للعملية، إلا أنها فشلت في النهاية، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية الفرنسية من اعتقال عدد من المشتبه فيهم، من بينهم دبلوماسي جزائري تبين لاحقًا أنه يعمل لحساب جهاز المخابرات الجزائرية. ويخضع هذا الأخير حاليًا لتحقيقات معمقة من طرف السلطات الفرنسية.
وتعكس هذه الحادثة، حسب مراقبين، خللًا واضحًا في أداء أجهزة الاستخبارات الجزائرية، التي فشلت في تنفيذ العملية، ما يضع النظام الجزائري في موضع إحراج دولي كبير.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
16 تعليقات
هادشي ماشي غير خرق للقانون، هادي جريمة منظمة.
فرنسا ما غاديش تسكت على هاد الشي، خصوصا وأن الأمر وقع فوق أرضها.
فرنسا دارت خدمتها مزيان، وكشفت المؤامرة قبل ما توقع الكارثة.
تبون خاصو يجاوب قدام القانون إلا تأكدت التهم عليه.
محاولة اغتيال فوق التراب الفرنسي؟ راه هادي ماشي لعبة.
الدبلوماسي اللي تخدم مع المخابرات؟ هادي راها خيانة للثقة الدولية.
من حق أي معارض يعبر على رأيو بلا ما يتعرض للخطر.
الفضيحة هادي غادي تبقى وصمة فجبين النظام الجزائري.
خاص المجتمع الدولي يتحرك ضد هاد التصرفات اللي كتمس بالحرية والأمان.
هدي ماشي أول مرة كيحاولو يسكتو الأصوات الحرة، ولكن كل مرة كيتفضحو.
النظام الجزائري بان عجزو حتى فتنفيذ المؤامرات ديالو.
المخابرات الجزائرية ولات كتخدم بحال العصابات، ماشي أجهزة دولة.
هادشي خطير بزاف، إلى بصح الرئيس متورط فراها فضيحة دولية.
أمير DZ كيدير صداع كبير للنظام، ولكن هاد التصرفات غادي تعمق الأزمة.
اللي وقع كيضرب صورة الجزائر دولياً فالصميم.
الجزائر خاصها تراجع طريقة تعاملها مع المعارضين، ماشي تقتلهم.