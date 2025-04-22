close button
شبهة المشاركة في تبييض الأموال تلاحق مالكي وكالتين لبيع السيارات بالرباط

شبهة المشاركة في تبييض الأموال تلاحق مالكي وكالتين لبيع السيارات بالرباط

22 أبريل، 2025 - 5:50 مساءً
0

هبة بريس – محمد ضاهر

بعدما أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش الشهر الماضي، أفراد شبكة عابرة للقارات متخصصة في تبييض الاموال والتجار الدولي في المخدرات، والتي تم تفكيكها من قبل عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش مرفوقة بعناصر مديرية مراقبة التراب الوطني.

واستمرارا للبحث الذي تجريه الشرطة القضائية في نفس القضية، تم اخضاع مالكي وكالتين لبيع السيارات المستعملة بالرباط للتحقيقات حول علاقتهما مع افراد الشبكة التي اعتقلت في وقت سابق.

وحسب مصادر الجريدة، فقد تم تقديم مالكي الوكالتين امام النيابة العامة، قبل أن يتقرر إحالتهما على انظار قاضي التحقيق من اجل تعميق البحث اكثر.

22 أبريل، 2025 - 5:50 مساءً
0

مقالات ذات صلة

صورة تعبيرية

تفكيك شبكة تزوير تهرّب مهاجرين بعقود وهمية في مليلية…

2025-04-22 / 20:55
صورة لوالدة الضحية

ضياع وثائق من ملف جريمة قتل “سيف الدين ”…

2025-04-22 / 20:38
زخات رعدية

الطقس غدا الأربعاء.. قطرات مطرية ورعد محلي في بعض…

2025-04-22 / 20:18
وجدة.. إنعقاد أشغال الدورة 21 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية

وجدة.. إنعقاد أشغال الدورة 21 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية

2025-04-22 / 20:10
صورة من الاعتصام

الدار البيضاء.. السلطات تنهي اعتصاما داخل معمل دام أكثر…

2025-04-22 / 19:19
الرحامنة.. جمعويون يستنكرون الانقطاعات المتكررة للماء بدوار اولاد الشريف

الرحامنة.. جمعويون يستنكرون الانقطاعات المتكررة للماء بدوار اولاد الشريف

2025-04-22 / 17:41
محمد بودريقة

حصري.. السلطات الألمانية تستعد لتسليم بودريقة إلى المغرب الخميس…

2025-04-22 / 16:32
صورة من الأرشيف

قنصلية المغرب بجدة تدخل على خط قضية المعتمرين العالقين…

2025-04-22 / 15:43
القضاء

الحسيمة…تشديد العقوبة في حق متهم بتنظيم الهجرة السرية

2025-04-22 / 14:55
نقابة الممرضين تستنكر اعتداءً لفظيًا على قابلة داخل مستشفى سانية الرمل بتطوان

نقابة الممرضين تستنكر اعتداءً لفظيًا على قابلة داخل مستشفى…

2025-04-22 / 14:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى