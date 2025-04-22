شبهة المشاركة في تبييض الأموال تلاحق مالكي وكالتين لبيع السيارات بالرباط

هبة بريس – محمد ضاهر

بعدما أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش الشهر الماضي، أفراد شبكة عابرة للقارات متخصصة في تبييض الاموال والتجار الدولي في المخدرات، والتي تم تفكيكها من قبل عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش مرفوقة بعناصر مديرية مراقبة التراب الوطني.

واستمرارا للبحث الذي تجريه الشرطة القضائية في نفس القضية، تم اخضاع مالكي وكالتين لبيع السيارات المستعملة بالرباط للتحقيقات حول علاقتهما مع افراد الشبكة التي اعتقلت في وقت سابق.

وحسب مصادر الجريدة، فقد تم تقديم مالكي الوكالتين امام النيابة العامة، قبل أن يتقرر إحالتهما على انظار قاضي التحقيق من اجل تعميق البحث اكثر.