الوالي شوراق يتفقد تهيئة محيط الملعب الكبير بمراكش

هبة بريس – محمد ضاهر

في إطار الاستعدادات الجارية لاحتضان فعاليات كأس إفريقيا للأمم، وحرصاً على مواكبة مشاريع البنية التحتية المرتبطة بهذا الحدث القاري الهام، قام السيد فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش رفقة السيد عامل عمالة الرحامنة والسيد النائب الأول لرئيسة مجلس جماعة مراكش، يوم الاثنين 21 أبريل 2025، بزيارة ميدانية تفقدية همّت عدة نقاط على طول الطريق الوطنية رقم 9، لاسيما المقطع المجاور للملعب الكبير لمراكش.

وقد تنقل السيد الوالي، مرفوقاً بالسيد الكاتب العام لعمالة مراكش، والسيد الكاتب العام المكلف بتتبع أشغال مونديال 2030، إضافة إلى السيد رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم وكذا عدد من مدراء ورؤساء المؤسسات والمصالح اللاممركزة والمصالح التقنية المعنية، بين عدة محطات تمت فيها الوقوف على تقدم الأشغال المرتبطة بتهيئة الأرصفة، وإصلاح الطريق، وتعزيز الإنارة العمومية، إلى جانب عمليات التشجير وتجهيز نظام السقي لضمان استدامة الفضاءات الخضراء وتجميل المحيط الحضري.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الاستعدادات التنظيمية واللوجستيكية التي تشهدها المدينة الحمراء احتفاءً بهذا الحدث الرياضي الكبير، وكجزء من دينامية تأهيل المرافق الطرقية والبنية التحتية الحضرية.

وخلال الزيارة، شدد السيد الوالي على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال، واحترام المعايير التقنية والبيئية والجمالية، إلى جانب الحرص على الانتهاء من الورش في الآجال المحددة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان إنجاح هذا المشروع الحيوي.

وتندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية التي دأب السيد الوالي على القيام بها، في إطار حرصه على تتبع المشاريع التنموية عن قرب وضمان تنفيذها وفق الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة بمختلف جهات المملكة.