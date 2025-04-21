الدار البيضاء.. هيئة حقوقية تنبه من تجاوزات كبيرة في تدبير قطاع الماء والكهرباء

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، فرع جهة الدار البيضاء-سطات، بلاغًا توضح فيه عدة مشاكل تؤرق المواطنين في قطاع الماء والكهرباء، بعد سلسلة من الشكاوى بشأن ارتفاع الفواتير.

وأشار البلاغ التي تتوفر ” هبة بريس ” على نسخة منه ، أنه ورغم التوقعات بتحسين الخدمات بعد انتقال إدارة القطاع من شركة “ليديك” إلى “SRM” الوطنية، استمرت الأسعار في الارتفاع، مما شكل عبئًا على المواطنين.

الهيئة أشارت إلى تجاوزات في نظام الفوترة، حيث يعاني المستهلكون من عدم التزام الشركة بالمدة الزمنية المحددة للاطلاع عليها ، بالإضافة إلى فرض غرامات غير قانونية على التأخير في الدفع، كما انتقدت الهيئة سياسة تعيير العدادات، مطالبة بمنح المستهلكين حرية اختيار المختبر المعتمد، ودعت إلى توحيد المستحقات الثابتة بين أحياء المدينة لضمان العدالة.

وفي ختام البلاغ، أكدت الهيئة على غياب الرقابة الفعالة على عمل الشركة، ودعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الشفافية والمساءلة في هذا القطاع الحيوي.