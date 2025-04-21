الدار البيضاء.. هيئة حقوقية تنبه من تجاوزات كبيرة في تدبير قطاع الماء والكهرباء
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، فرع جهة الدار البيضاء-سطات، بلاغًا توضح فيه عدة مشاكل تؤرق المواطنين في قطاع الماء والكهرباء، بعد سلسلة من الشكاوى بشأن ارتفاع الفواتير.
وأشار البلاغ التي تتوفر ” هبة بريس ” على نسخة منه ، أنه ورغم التوقعات بتحسين الخدمات بعد انتقال إدارة القطاع من شركة “ليديك” إلى “SRM” الوطنية، استمرت الأسعار في الارتفاع، مما شكل عبئًا على المواطنين.
الهيئة أشارت إلى تجاوزات في نظام الفوترة، حيث يعاني المستهلكون من عدم التزام الشركة بالمدة الزمنية المحددة للاطلاع عليها ، بالإضافة إلى فرض غرامات غير قانونية على التأخير في الدفع، كما انتقدت الهيئة سياسة تعيير العدادات، مطالبة بمنح المستهلكين حرية اختيار المختبر المعتمد، ودعت إلى توحيد المستحقات الثابتة بين أحياء المدينة لضمان العدالة.
وفي ختام البلاغ، أكدت الهيئة على غياب الرقابة الفعالة على عمل الشركة، ودعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الشفافية والمساءلة في هذا القطاع الحيوي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
19 تعليقات
العدالة فالثمن ضرورية بين الأحياء.
كيفاش كايديرو يفرضو غرامات بلا قانون.
العدادات خاصها تكون مراقبة من طرف محايد.
المواطن هو الضحية ديال غياب المراقبة.
الشفافية خاصها تكون فكل قطاع حيوي.
ماشي معقول نخلصو الثمن الغالي على خدمة ناقصة.
الفوترة ما مفهومة لا فالثمن لا فالطريقة.
ليديك مشات وجات SRM والو ما تبدل.
الناس خاصهم يختارو المختبر اللي يعاير العداد.
القطاع ديال الماء والكهرباء حساس وخاصو الصرامة.
خصنا حلول مستعجلة قبل ما الأمور تفلت.
الرقابة خاصها تكون يومية ماشي غير فالبلاغات.
كل حي والثمن ديالو، فين هي العدالة.
الحكومة خاصها تتحرك وتوقف هاد الفوضى.
الناس عياو من غلاء الفواتير بلا مبرر.
كايحسبو كيف بغاو وزيدين فالثمن.
الشركة الجديدة زايدة فيه ومراقبة ما كايناش.
كاين تلاعب فالفوترة وكلشي ساكت.
الشكاوي كتزيد والمسؤولين ساكتين.