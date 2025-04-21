close button
الدار البيضاء.. هيئة حقوقية تنبه من تجاوزات كبيرة في تدبير قطاع الماء والكهرباء

الدار البيضاء.. هيئة حقوقية تنبه من تجاوزات كبيرة في تدبير قطاع الماء والكهرباء

21 أبريل، 2025 - 6:41 مساءً
19

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، فرع جهة الدار البيضاء-سطات، بلاغًا توضح فيه عدة مشاكل تؤرق المواطنين في قطاع الماء والكهرباء، بعد سلسلة من الشكاوى بشأن ارتفاع الفواتير.

وأشار البلاغ التي تتوفر ” هبة بريس ” على نسخة منه ، أنه ورغم التوقعات بتحسين الخدمات بعد انتقال إدارة القطاع من شركة “ليديك” إلى “SRM” الوطنية، استمرت الأسعار في الارتفاع، مما شكل عبئًا على المواطنين.

الهيئة أشارت إلى تجاوزات في نظام الفوترة، حيث يعاني المستهلكون من عدم التزام الشركة بالمدة الزمنية المحددة للاطلاع عليها ، بالإضافة إلى فرض غرامات غير قانونية على التأخير في الدفع، كما انتقدت الهيئة سياسة تعيير العدادات، مطالبة بمنح المستهلكين حرية اختيار المختبر المعتمد، ودعت إلى توحيد المستحقات الثابتة بين أحياء المدينة لضمان العدالة.

وفي ختام البلاغ، أكدت الهيئة على غياب الرقابة الفعالة على عمل الشركة، ودعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الشفافية والمساءلة في هذا القطاع الحيوي.

21 أبريل، 2025 - 6:41 مساءً
19

مقالات ذات صلة

عاجل.. ايداع محامي بهيئة مراكش سجن الاوداية

عاجل.. ايداع محامي بهيئة مراكش سجن الاوداية

2025-04-21 / 22:16
حملة تحسيسية حول أهمية تتبع الحمل

إقليم سيدي إفني.. حملة تحسيسية حول أهمية تتبع الحمل…

2025-04-21 / 21:40
انعقاد الدورة الثامنة لمجلس إدارة "ONEE" برئاسة وزيرة المالية

انعقاد الدورة الثامنة لمجلس إدارة “ONEE” برئاسة وزيرة المالية

2025-04-21 / 21:20
جريمة ابن أحمد.. العثور على أشلاء بشرية أخرى بمحيط مدرسة

جريمة ابن أحمد.. العثور على أشلاء بشرية أخرى بمحيط…

2025-04-21 / 20:17
حالة الطقس

الطقس غدا الثلاثاء.. حرارة مرتفعة ورياح بالأقاليم الجنوبية

2025-04-21 / 19:51
المعمارية المغربية

باليرمو.. معرض يحتفي بالحياة والألوان والهندسة المعمارية المغربية

2025-04-21 / 19:33
الحكومة تصادق على قانون يخرج مهنيي الصحة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية

اللجنة الوطنية تطالب بتفعيل تعويض التخصص لخريجي الصحة العمومية(بلاغ)

2025-04-21 / 19:03
المرصد الوطني لحقوق الطفل

المرصد الوطني لحقوق الطفل.. إبراز التجربة المغربية في السنغال…

2025-04-21 / 18:24
مستشفى تطوان

فضيحة صحية بتطوان.. سيدة تضع مولودها في الشارع بعد…

2025-04-21 / 18:11
استئنافية البيضاء تؤيد حبس "طوطو" 8 أشهر موقوفة التنفيذ

استئنافية البيضاء تؤيد حبس “طوطو” 8 أشهر موقوفة التنفيذ

2025-04-21 / 17:26

‫19 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى