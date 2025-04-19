أكادير.. مندوبية الصيد البحري تسحب رخص مراكب مخالفة للقانون

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

قامت مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، قبل يومين من الأسبوع الجاري، بسحب رخص مراكبين للصيد الساحلي بسبب مخالفتهما لقوانين الصيد، حيث تم ضبطهما في عملية صيد أسماك السردين بأحجام غير قانونية.

وأوضحت مصادر مطلعة أن المراكب المعنية تورطت في صيد أسماك أصغر من الحجم التجاري المسموح به، وهو ما دفع المصالح المعنية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس تمر فيه المصايد البحرية، حيث تواجه بعض الأصناف السطحية الصغيرة تراجعاً ملحوظاً.

وكانت المندوبية قد أكدت في وقت سابق على أنها لن تتسامح مع أي تجاوزات في هذه الفترة، مشددة على أهمية الحفاظ على استدامة المصايد.

وتتزايد محاولات بعض المراكب للتحايل على المراقبة عبر الرسو بعيداً عن الأرصفة لتفريغ مصطاداتها الغير القانونية، وهو ما يعتبر تهديداً مباشراً للثروة السمكية، في المقابل، طالبت جهات مهنية بضرورة تفعيل قوانين أكثر صرامة ضد المخالفين، خاصة الربابنة الذين يتحملون المسؤولية الرئيسية في هذه الممارسات.

على صعيد آخر، أثار الفاعلون في القطاع تساؤلات حول تأخر وزارة الصيد البحري في تعديل معايير القياس التجاري للأسماك، إذ يرى الكثيرون أن هذا التأخير غير مبرر، في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المصايد البحرية حالياً.