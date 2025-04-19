إغلاق ميناء الحسيمة بسبب سوء الأحوال الجوية

هبة بريس – الحسيمة

أعلنت قبطانية ميناء الحسيمة عن إغلاق الميناء مؤقتًا في وجه الملاحة البحرية، ابتداء من ظهر اليوم السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة.

الرياح القوية تهدد الملاحة البحرية

ويأتي هذا القرار بعد إصدار النشرة الإنذارية الخاصة بالأحوال الجوية، حيث يتوقع أن تشهد المنطقة رياحًا قوية تصل سرعتها إلى 74 كلم في الساعة ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال.

دعوة للالتزام بالإجراءات

وفي هذا السياق، دعت قبطانية الميناء جميع أرباب وبحارة مراكب الصيد إلى الالتزام بتعليمات الإغلاق وعدم المخاطرة بالخروج إلى البحر، نظرًا لما تشكله الظروف الجوية من خطر على الملاحة البحرية.

تنسيق الجهود لضمان السلامة

وأكدت القبطانية على ضرورة تنسيق الجهود بين المصالح المينائية، السلطات المحلية والدرك الملكي البحري لضمان تنفيذ التدابير الوقائية اللازمة خلال فترة الإغلاق، حفاظًا على سلامة جميع مستعملي الميناء.