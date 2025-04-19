إغلاق ميناء الحسيمة بسبب سوء الأحوال الجوية
هبة بريس – الحسيمة
أعلنت قبطانية ميناء الحسيمة عن إغلاق الميناء مؤقتًا في وجه الملاحة البحرية، ابتداء من ظهر اليوم السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة.
الرياح القوية تهدد الملاحة البحرية
ويأتي هذا القرار بعد إصدار النشرة الإنذارية الخاصة بالأحوال الجوية، حيث يتوقع أن تشهد المنطقة رياحًا قوية تصل سرعتها إلى 74 كلم في الساعة ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال.
دعوة للالتزام بالإجراءات
وفي هذا السياق، دعت قبطانية الميناء جميع أرباب وبحارة مراكب الصيد إلى الالتزام بتعليمات الإغلاق وعدم المخاطرة بالخروج إلى البحر، نظرًا لما تشكله الظروف الجوية من خطر على الملاحة البحرية.
تنسيق الجهود لضمان السلامة
وأكدت القبطانية على ضرورة تنسيق الجهود بين المصالح المينائية، السلطات المحلية والدرك الملكي البحري لضمان تنفيذ التدابير الوقائية اللازمة خلال فترة الإغلاق، حفاظًا على سلامة جميع مستعملي الميناء.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
33 تعليقات
البحر ما فيه أمان فهاد الظروف
الغلق قرار حكيم ولكن خاص بدائل
السلامة أهم من الربح
خاصنا نكونو مستعدين للأسوأ دايما
الغلق كيتسبب فخسائر ولكن ضروري
الصيادين كيعانو بزاف فهاد الحالات
تقلبات الطقس ولات كتوقع بكثرة
نتمناو تتحسن الأجواء بسرعة
خاص تنبيه مسبق باش الناس تستعد
خاص دعم الدولة فهاذ الأزمات
الإعلام خاصو يكون حاضر فهاد المواقف
الأحوال الجوية صعيبة بزاف هاد الأيام
الحسيمة خاصها تجهيزات عصرية فالميناء
الأرصاد الجوية دارت خدمتها
الله يصبر العائلات اللي توقف موردهم
قرار الإغلاق كيحمي الأرواح
كل مرة كتكون نفس الأزمة بلا حلول
البحارة كيتعرضو للخطر بلا حماية كافية
خاص بنية قوية تواكب هاد التحديات
الله يحفظ بلادنا من الكوارث
نتمناو تكون هناك خطة استعجالية
خاص تعويضات للناس اللي تضررو
الميناء عندو دور كبير فالحسيمة
الطقس مابقاش مستقر وهادي إشارة واضحة
الغلق قرار صائب لكن خاص يرافقو دعم
الله يحفظ البحارة من كل سوء
خاص تواصل مستمر مع البحارة والمتدخلين
خاص تكوينات للبحارة فظروف الطوارئ
السلامة أولاً وقرار الإغلاق حكيم
البحارة كيضحيو وخاص الاهتمام بيهم
خاص مواكبة إعلامية مستمرة لسلامة المواطنين
كاين لي معول على البحر فلقمة العيش
كل مرة كيتكرر نفس السيناريو مع العواصف