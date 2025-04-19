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جماعة عين الشقف
جماعة عين الشقف

فاس.. جماعة عين الشقف تشرف على تهيئة المسالك الطرقية لفك العزلة عن الدواوير

فاس..

19 أبريل، 2025 - 10:46 مساءً
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هبة بريس- ع محياوي

في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بالبنية التحتية وتحسين ظروف عيش الساكنة، تشرف جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب بفاس على مشروع تهيئة مجموعة من المسالك الطرقية بعدد من دواوير الجماعة، وذلك بدعم من وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، وتحت إشراف السلطات الإقليمية، وبشراكة مع شركة العمران المكلفة بتنفيذ الأشغال.

ويهدف هذا المشروع إلى فك العزلة عن الساكنة القروية عبر تسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية داخل الجماعة وخارجها.

ويأتي هذا الورش في سياق الدينامية التي تعرفها الجماعة، بفضل القيادة المتواصلة لرئيس الجماعة، الذي يسهر شخصياً على تتبع مراحل الإنجاز، والتنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان نجاح المشروع وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.

وقد عبّرت الساكنة عن ارتياحها الكبير لهذه المبادرة، مشيدة بمجهودات رئيس المجلس الجماعي وحرصه على الاستجابة لتطلعات المواطنين، من خلال مشاريع تنموية تلامس احتياجاتهم اليومية.

ويأتي هذا الورش كذلك ضمن رؤية تنموية شاملة تسعى إليها الجماعة، من خلال تعبئة الموارد وتنسيق الجهود لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تشمل البنية التحتية، التعليم، الصحة والتشغيل.

19 أبريل، 2025 - 10:46 مساءً
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