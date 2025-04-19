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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

الصويرة.. جماعة تفتاشت بدون سيارة إسعاف ومطالب لعامل الإقليم بالتدخل

19 أبريل، 2025 - 11:03 مساءً
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هبة بريس – الصويرة

وجّه عبد العالي لوديني، نائب رئيس جماعة تفتاشت بإقليم الصويرة، مراسلة رسمية إلى عامل الإقليم، يطالب من خلالها بالتدخل الفوري لإعادة تشغيل مرفق سيارة الإسعاف المتوقفة منذ 6 أبريل 2025، بسبب عطل ميكانيكي حال دون استمرار الخدمة الحيوية.

وأكد لوديني في مراسلته أن الجماعة تتوفر على سيارتي إسعاف، غير أن تعطل إحداهما أربك خدمات التنقل الطبي المستعجل وأضعف قدرة الجماعة على الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية، مما يشكل تهديداً حقيقياً لحياة المواطنين، خصوصاً في المناطق النائية.

وأضاف المتحدث أن الجماعة تتوفر حالياً على سائقيْن دون مهام، وهو ما يعزز إمكانية تسريع وتيرة استئناف الخدمة في حال توفر الوسائل اللوجستيكية والدعم اللازم، داعياً السلطات الإقليمية إلى تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتقريب الخدمات من الساكنة وتحقيق العدالة المجالية.

وختم المسؤول الجماعي مراسلته بدعوة عامل الإقليم إلى التدخل لتجاوز هذا الوضع، وتمكين المواطنين من حقهم في الولوج العادل والسريع إلى الخدمات الصحية الأساسية، دون عراقيل أو تأخير قد تكون له عواقب وخيمة.

19 أبريل، 2025 - 11:03 مساءً
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