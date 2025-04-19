الطقس غدا الأحد.. تساقطات ثلجية وأمطار متفرقة مرتقبة في بعض المناطق
هبة بريس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الأحد، أن تكون السماء غائمة مع نزول قطرات مطرية متفرقة بكل من الشمال-الغربي والريف ومنطقة السايس ووالماس والأطلس المتوسط والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، فضلا عن احتمال بروز رعد محلي شمال المنطقة الشرقية.
ويرتقب أن تهم تساقطات ثلجية قمم مرتفعات الأطلس المتوسط، وتسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، فضلا عن تطاير الغبار محليا بالمناطق الجنوبية والشرقية للمملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين و 00 و06 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 12 و18 درجة بالجنوب-الشرقي والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 06 و13 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض على العموم.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين بيم كاب تافلناي وكاب درعة، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
36 تعليقات
الطقس بدا يتحسن شوية
هاد الأمطار غادي تعمر السدود إن شاء الله
اللي عندو سفر يرجع يشوف النشرة الجوية
الحمد لله الخير بدا كينزل
الطقس غادي يكون متقلب فالأيام الجاية
الله يديم علينا نعمة المطر
الطرق الجبلية خاصها مراقبة وصيانة
خاص تدفاية مزيانة وملابس ثقيلة
البرد غادي يكون قوي خصوصا فالليل
الشتاء داكشي اللي كنتسناو من مدة
الله يرحمنا برحمته ويبارك فهاذ الأمطار
نشرة الطقس كتفيد أن الوضع غادي يتحسن
خاص نكونو متضامنين فالظروف القاسية
خاص المسؤولين يتفاعلو مع هاد الظروف الجوية
أخيرا الغيث نزل والحمد لله
خاص الاحتياط وعدم المجازفة فالسفر
الفلاحة محتاجة لهاذ الأمطار بزاف
الله يلطف بالناس اللي فالقرى
الله يجعلها أمطار خير وبركة
الثلوج غادي تكون مفيدة للفرشة المائية
خاص الحذر فالطرقات بسبب الانزلاقات
البرد والثلج كيعني معاناة لبعض الأسر
الطقس غادي يكون قاسي فبعض المناطق
الفلاحة محتاجة للمطر والثلوج باش تعيش
خاص الناس يكونو مستعدين للبرد
هادشي كيبشر بموسم فلاحي زوين
المناطق الجبلية غادي تعرف تساقطات ثلجية مهمة
خاص نساعدو الناس اللي فالجبال
تساقطات الثلج زوينة ولكن خاص الوقاية
إن شاء الله تكون فاتحة خير على البلاد
الشتاء رجع وخصنا نكونو مستعدين
نشرة الطقس كانت واضحة هاد المرة
نشوفو التأثير الإيجابي ديال التساقطات على الطبيعة
الفلاحين فرحانين بهاد التساقطات
أمطار متفرقة ولكن مفيدة للطبيعة