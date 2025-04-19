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صورة من الحفل
صورة من الحفل

مراكش.. حفل تكريمي احتفاء بالنساء العاملات في قطاع النظافة (صور)

19 أبريل، 2025 - 7:06 مساءً
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هبة بريس – مراكش

نظمت جمعية عمال وعاملات النظافة للبيئة والتنمية المستدامة بمراكش، حفلاً تكريمياً احتفاءً بالنساء العاملات في قطاع النظافة، وذلك بحضور عدد من رجال الإعلام وفعاليات المجتمع المدني.

مراكش.. حفل تكريمي احتفاء بالنساء العاملات في قطاع النظافة (صور)

وقد شهد الحفل، الذي أقيم في أجواء احتفالية بهيجة، تكريم مجموعة من العاملات تقديراً لتفانيهن في أداء مهامهن، وسط فقرات موسيقية شعبية تنوعت بين التراث المحلي والعروض الفنية الأصيلة، في احترام تام للتقاليد والموروث الثقافي المغربي.

مراكش.. حفل تكريمي احتفاء بالنساء العاملات في قطاع النظافة (صور)

ويأتي هذا التكريم في إطار تعزيز ثقافة الاعتراف بمجهودات نساء النظافة، اللواتي يمثلن ركيزة أساسية في الحفاظ على نظافة المدن وجمالية الأحياء، وكذا لتحفيزهن على مواصلة العطاء في ظروف عمل تليق بمكانتهن.

مراكش.. حفل تكريمي احتفاء بالنساء العاملات في قطاع النظافة (صور)

وقد نوه الحاضرون بهذه المبادرة الإنسانية النبيلة، مؤكدين على ضرورة تكثيف مثل هذه الأنشطة التي تعزز من إدماج العاملات في النسيج المجتمعي وتعكس روح الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني.

19 أبريل، 2025 - 7:06 مساءً
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