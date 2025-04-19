هل يسمع أحد نداء أمين هلالي؟ مريض مغربي يناشد من الغربة لزراعة الكلى
هبة بريس-إ.السملالي
خرج الشاب المغربي أمين هلالي عن صمته بعد سنوات من المعاناة الصامتة مع مرض الفشل الكلوي، وهو يقيم حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.
أمين نشر تدوينة مؤثرة على حسابه في إنستغرام، كانت بمثابة صرخة استغاثة، يكشف فيها حجم الألم النفسي والجسدي الذي يعيشه منذ سنة 2018، بسبب غياب الدعم وصعوبة الوصول إلى حل ينقذ حياته.
كتب أمين بحرقة: “إذا قدر الله ومت وأنا هنا فالميريكان بوحدي، حارك هنا وما ساق ليا حد الخبار، ما يهضر عليا حد، لأنني تعذبت وعييت مع دياليز، ومبقاش عندي الصحة. من 2018 وأنا كنحاول نوصل صوتي، ما بغيت والُو، غير نبغي نعيش. ولكن حتى صوتي مبقاش يوصل، ولا شي واحد وقف معايا. نناشد المسؤولين يلقاو ليا حل باش نزرع الكلوى.”
ورغم صموده الطويل في مواجهة المرض، أقر أمين بأن حالته الصحية لم تعد تحتمل مزيدًا من الانتظار، وأن العلاج الوحيد أمامه هو زراعة الكلى. لكن الصدمة كانت في الشروط القانونية التي تقف حاجزًا أمام أمله الوحيد في الحياة. ففي ردّه على أحد المتابعين الذين سألوه عن إمكانية الزرع، أوضح:
“القانون مكيسمحش يتبرع لك البرّاني بكِلوى وهو حي، وأنا معنديش من العائلة، لا فصيلة دم متوافقة ولا تطابق في الأنسجة. ولائحة الانتظار في بنو رشد فالدار البيضاء فيها عام ونص ومتحركتش. وأنا ما فيدي والو.”
تدوينة أمين ليست مجرد حالة فردية، بل تمثل نداءً إنسانيًا حارقًا من قلب شاب يحارب الموت وحيدًا، ويطالب فقط بحق أساسي: الحق في العلاج والحياة.
ما بين صرامة القانون، وقساوة المرض، يعيش أمين لحظات صعبة، آملًا أن يجد آذانًا صاغية، وقلوبًا واعية في صفوف المسؤولين، والمجتمع، لمساعدته على تجاوز هذه المحنة .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
51 تعليقات
خاص تضامن مالي وإعلامي عاجل
واش غادي يسمع شي مسؤول؟
الألم كبير ولكن الأمل باقي
كل دقيقة كتحسب للمريض
الله يسهل عليه ويفك كربتو
صعب تكون مريض وغريب
اللي يقدر يعاون ما يبخلش
لازم نحسو بمعاناتو ونوقفو معاه
نداء فوسط الغربة كيزيد الألم ألم
القلب موجوع على الحالة ديالو
خاص تدخل فوري من المسؤولين
أمين محتاج قلوب حية تتحرك
الله يسخر ليه عبادو الطيبين
كلنا مع أمين بالدعاء والتضامن
أمين محتاجنا اليوم ماشي غدا
الله يفرح قلوب عائلتو بالشفاء
المغاربة معروفين بالخير والتآزر
مبادرة بسيطة تقدر تغير المصير
الله يشافيه ويعافيه ويرجع لبلادو بخير
كلنا أمين فهاد الظروف
دعينا الله يحنن القلوب عليه
الله يجعلها آخر الأحزان عليه
خاص تضافر الجهود باش يعيش
المساعدة واجبة فهاد الظرفية
الله يعجل ليه بالفرج
راه كاين أمل بالنية الطيبة
كلنا مسؤولين أمام الله والضمير
خاص التفاتة من الجالية والمسؤولين
زراعة الكلى تقدر تنقذ حياتو
الله يكتب له الشفاء والمعافاة
خاص تحرك عاجل لمساعدته
خاص ناس الخير يتجندو فهاد القضية
غادي ندعيو ليه حتى يوقف على رجليه
الغربة مرض والوحدة مرض ثاني
نداء من القلب خاصو يوصل
الإنسان ما خاصوش يبقى بوحدو فهاد الحالات
خاص دعم إعلامي ومجتمعي كبير
أمين كيطلب الحياة ماشي شي حاجة كبيرة
نتمناو يسمع النداء شي مسؤول كيعقل
الإنسانية فوق كل اعتبار
ليس هناك زرع الكلي إلا من الأقارب الدياليز لايقتل إذا كنت محافظا على الحصص والدواء والتحاليل و الحمية ومراقبة السكري والقلب والضغط الدموي بالشفاء العاجل
راه ممكن إنقاذو بعملية بسيطة
التضامن واجب ديني وأخلاقي
نداء مؤلم وكيقطع القلب
كاين ناس قلوبها رحيمة غادي يتحركو
أمين كيحارب من أجل الحياة
الغربة والمرض معاناة ما كيعرفها غير اللي جرب
زراعة الكلى حق ماشي امتياز
الغربة كافية باش تكسر النفس
الله يفرج عليه ويكتب له الشفاء