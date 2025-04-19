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المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يخطو نحو المستقبل بشراكات استراتيجية

19 أبريل، 2025 - 9:37 مساءً
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هبة بريس- ع محياوي

في خطوة نوعية تعكس دينامية الإصلاح والتحديث، باشر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مرحلة جديدة من التحول الهيكلي، من خلال التعاقد مع شركتين عالميتين رائدتين في مجال الاستشارة الاستراتيجية والتحول المؤسساتي: McKinsey & Company و Ernst & Young.

يأتي هذا التوجه الاستراتيجي تفعيلًا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى إطلاق إصلاح شامل وفعّال للقطاع العام، عبر تعزيز الحوكمة وتكريس الكفاءة والابتكار.

ويهدف هذا التعاقد إلى إعادة هيكلة المكتب بشكل شمولي، يضع في صلب أولوياته الجودة، والاستدامة، وتحقيق التميز المؤسساتي، انسجامًا مع الرهانات الوطنية في مجالات الانتقال الطاقي والمائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ومن المنتظر أن تفضي هذه الدينامية الجديدة إلى توصيات استراتيجية خلال الأشهر المقبلة، تمهّد لمرحلة قادمة قائمة على النجاعة والتطور المؤسساتي المستدام.

19 أبريل، 2025 - 9:37 مساءً
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