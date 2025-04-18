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ورزازات .. جريمة قتل تهز حي "تكمي الجديد" إثر شجار عنيف

ورزازات .. جريمة قتل تهز حي “تكمي الجديد” إثر شجار عنيف

18 أبريل، 2025 - 8:17 مساءً
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هبة بريس – عبد اللطيف بركة

شهد حي “تكمي الجديد” الواقع ضمن تراب جماعة ترميكت بإقليم ورزازات، مساء أمس الخميس 17 أبريل، واقعة مأساوية انتهت بجريمة قتل مروعة راح ضحيتها رجل في الأربعينات من عمره.

وحسب المعطيات الأولية، فإن الحادث نجم عن شجار حاد بين الضحية وشخصين آخرين، تطور بسرعة إلى عنف جسدي انتهى بتعرض الضحية لإصابة قاتلة أودت بحياته في عين المكان.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى مسرح الجريمة، حيث باشرت الإجراءات القانونية المعمول بها، وتم نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لورزازات قصد إخضاعه للتشريح الطبي.

وبالتوازي مع ذلك، فتحت المصالح الأمنية تحقيقاً دقيقاً لتحديد ملابسات الواقعة وظروف وقوعها، كما تم توقيف المشتبه بهما الرئيسيين في ارتكاب الجريمة، حيث يجري الاستماع إليهما في إطار البحث القضائي بإشراف من النيابة العامة المختصة.

18 أبريل، 2025 - 8:17 مساءً
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تعليق واحد

  1. الرجاء في الله المدن الآمنة التي كانت و إلى القريب العاجل لا ترى فيها الا الحشمة و، عمي فلان، خويا فلان، و الآن اللهم استر، المخدرات و القمار تغزونا،

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