اكادير :البطاقة المهنية للصحافة تخلق الجدل في ملعب ادرار” الصورة مكان فارغ”

فضحت مباراة نهائي كأس العرش التي جرت مساء اليوم الاثنين فاتح يوليوز ، بفوز الرجاء الرياضي على خصمه الجيش الملكي، جمعيات للصحافة الرياضية و مؤسسات إعلامية كانت توزع و لسنوات طويلة بطائق تبين ان لا قانونية لها بعد اعتماد الجامعة الملكية لكرة القدم على البطاقة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة دون سواها في دخول منصة الإعلام ، مما آثار جدلا واسعا بين منتسبي و منخرطي هذه الإطارات و المؤسسات الإعلامية، كما يظهر في ” الصورة ” المكان المخصص لوسائل الإعلام شبه فارغ .

وفي السياق نفسه ،ذكر مصدر مطلع ان الجامعة الملكية لكرة القدم ستعتمد على البطاقة المهنية بدءا من الموسم الرياضي المقبل خاصة بعد الانتقادات العديدة الموجهة للجن التواصل بالأندية الرياضية التي تغرق منصات الصحافة بالغرباء و منتحلي الصفة و أصحاب الصفحات الفيسبوكية وأشخاص لا علاقة لهم بالمهنة .

وبدأت هذه الفوضى تكشف للعموم ، خلال عقد الندوات الصحفية للناخب الوطني ، او ندوات لمدربي فرق البطولة الوطنية بجميع أصنافها ، وهو ما جعل الفوضى تكون هي السائدة .

اجراء اتخذته النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتنسيق مع جمعيات الصحافة الرياضة من اجل تنظيم القطاع ، استعدادا لاستضافة المغرب لتظاهرات رياضية كبرى تستدعي توفر وسائل إعلامية مؤهلة واحترافية .