تركيا تحقق فوزا مثيرا وتتأهل لربع نهائي كأس أمم أوروبا

تأهل منتخب تركيا إلى دور ربع النهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، بعد فوزه بصعوبة على نظيره النمساوي (2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء، بألمانيا.

وافتتح ديميرال التسجيل لصالح تركيا مبكراً خلال الدقيقة الأولى، بعد كرة حائرة داخل منطقة جزاء النمسا.

وتفوقت النمسا بشكل نسبي خلال الشوط الأول، إلا أنّها لم تتمكن من هز شباك غونوك حارس تركيا.

وتحسن أداء النمسا في الشوط الثاني، إلا أنّ ديميرال مدافع الأهلي السعودي عاد وخطف الهدف الثاني لصالح تركيا (59).

وكثفت النمسا من هجماتها، بعدما شعرت بحراجة الموقف، وتمكنت من تذليل الفارق بفضل غريغوريتش (66).

ورمت النمسا بكل ثقلها بحثاً عن التعديل، وسنحت لها أكثر من فرصة، لكنها عجزت عن إيجاد حلّ لتألق غونوك الذي أبقى على تقدم بلاده حتى النهاية، وذلك بالإضافة إلى تماسك الدفاع التركي.

وضرب منتخب تركيا موعدا في الدور ربع النهائي للنسخة الـ17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية مع منتخب هولندا، الذي تغلب بدوره على نظيره الروماني (3-0) في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.