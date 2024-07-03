العملود يقترب من تجديد عقده مع الوداد الرياضي

اقترب أيوب العملود، مدافع الوداد الرياضي من تجديد عقده مع الفريق الأحمر بعد نهاية الموسم الكروي.

وفي هذا السياق، توصلت إدارة الفريق الأحمر لاتفاق مع اللاعب من أجل تجديد عقده الذي انتهى بنهاية شهر يونيو، إذ ينتظر أن يوقع اللاعب على عقده الجديد في غضون الأيام القليلة القادمة.

وحرصت إدارة الوداد الرياضي على الاحتفاظ باللاعب أيوب العملود، في ظل دوره الهام داخل تشكيلة الفريق، إلى جانب الاهتمام الذي يحظى به من بعض الأندية الوطنية التي تحاول ضم اللاعب بعد نهاية عقده مع الفريق الأحمر.