الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يجدد ثقته في لوتشانو سباليتي

أعلن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييلي غرافينا، اليوم الأحد، أن لوتشانو سباليتي سيظل في منصبه مدربا للمنتخب الإيطالي، على الرغم من الخروج من دور ثمن نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.

وغادر حامل اللقب البطولة القارية التي تستضيفها ألمانيا، بعد الهزيمة أمام سويسرا، بهدفين دون رد، في برلين، أمس السبت، لكن هذا الخروج لم يكلف سباليتي (65 عاما) منصبه.

ولم يقدم منتخب إيطاليا بقيادة سباليتي الذي خلف روبرتو مانشيني في الصيف الماضي، المأمول منه في ألمانيا، علما أنه غاب عن آخر نسختين من كأس العالم.

وكان سباليتي قد تولى تدريب المنتخب الإيطالي بعد أن قاد نابولي إلى لقب الدوري في موسم 2022-2023.