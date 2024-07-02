نجم ريال مدريد ابراهيم دياز يرفض عرضا سعوديا مغريا

هبة بريس – متابعة

كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن المغربي إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد، رفض عرضا ضخما من أجل الانتقال لصفوف الدوري السعودي، خلال الموسم المقبل.

وذكر برنامج “الشيرنغيتو” الإسباني، أن إبراهيم دياز، تلقى عرضا كبيرا من السعودية لمدة 4 سنوات مع راتب صاف يصل إجمالا إلى 100 مليون طوال مدة العقد”.

وأضاف “الشيرنغيتو”: “قرر دياز البقاء في ريال مدريد رغم علمه أن المنافسة ستزداد بشكل كبير على المشاركة في هجوم الملكي، ومن المحتمل أن يحصل على دقائق أقل، لكنه قرر المراهنة على الميرنغي”.