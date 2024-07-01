ركلات الترجيح تنقذ البرتغال من فخ سلوفينيا

نجا المنتخب البرتغالي من فخ نظيره السلوفيني في المباراو التي جمعت بينهما برسم ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وانتزع منتخب البرتغال بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بعد تغلبه على سلوفينيا بركلات الترجيح (3-0) بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وأهدر كريستيانو رونالدو ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الإضافي الأول، حيث فشل رونالدو في تسجيل هدف التقدم لمنتخبه ليستمر التعادل السلبي بين منتخبي البرتغال ضد سلوفينيا ويحتكمان للركلات الترجيحية.

ولجأ الطرفين لركلات الترجيح، التي حسمت تأهل البرتغال بفضل تألق الحارس ديوجو كوستا الذي تصدى للركلات الثلاث من أقدام سلوفينيا.

وضرب منتخب البرتغال موعدا مع نظيره الفرنسي في المواجهة التي ستقام مساء الجمعة المقبلة في واحدة من أقوى مواجهات دور ربع النهائي.