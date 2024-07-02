بطولة ويمبلدون .. حاملة اللقب فوندروشوفا تودع من الدور الأول

ودعت حاملة لقب ويمبلدون لكرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، التشيكية ماركيتا فوندروشوفا، المصنفة سادسة عالميا، الدور الأول بخسارتها، اليوم الثلاثاء، أمام الإسبانية جيسيكا بوساس مانيرو 4-6، 2-6.

وكانت فوندروشوفا فاجأت الجميع العام الماضي، عندما أصبحت أول لاعبة غير مصنفة تحرز اللقب، بيد أنها خاضت النسخة الحالية من ويمبلدون دون أن تتعافى بشكل كامل من إصابة بوركها الأيمن، تعرضت لها بعد سقوطها خلال دورة برلين العشبية الشهر الماضي.

وتلاقي بوساس، المصنفة 83 عالميا والتي حققت أول فوز لها على ملاعب ويمبلدون، الفائزة بين مواطنتها كريستينا بوسكا (64 عالميا) والرومانية أنا بوغدان (57).