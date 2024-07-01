رسميا.. المكتب المديري للوداد يعين أيت منا رئيسا منتدبا لفرع كرة القدم

أعلن الوداد الرياضي، مساء اليوم الإثنين، تعيين هشام أيت منا رئيسا منتدبا لفرع كرة القدم إلى حيت تسوية وضعية الجموع العامة لانتخاب رئيس ومكتب جديدين، عقب اجتماع المكتب المديري للنادي الذي انعقد مساء أمس الأحد بمركب الحاج محمد بنجلون.

ووفقا لبلاغ نشرته الصفحة الرسمية للوداد فإن المكتب المديري للنادي قرر قبول استقالة عبد المجيد برناكي من منصب رئيس المكتب المديري، بينما رفض استقالة المهدي الزوات من رئاسة فرع كرة اليد، وهشام ملاخ مصطفى ملوكي وبناني عبد الله من عضوية المكتب المديري.

وأضاف البلاغ أنه تم: “تعيين هشام ايت منا رئيسا منتدبا لفرع كرة القدم خلال هذه الفترة الانتقالية الى حيت تسوية وضعية الجموع العامة لانتخاب رئيس ومكتب جديدين”.

وأوضح البلاغ : “يود المكتب المديري التوضيح بشأن هذا الاختيار الذي جاء بناءا على مشاورات مع مجموعة من الفعاليات التي أجمعت على خبرة ورغبة ايت منا للمساهمة في انجاح هذه المرحلة وعدم تضييع الوقت. كما أنه يود التأكيد على تساوي حظوظ جميع المرشحين في المنافسة على رئاسة نادي الوداد الرياضي”.

كما تقرر وفقا لنفس البلاغ “إلغاء الجمع العام المجمع تنظيمه يوم 03 يوليوز 2022، وإلغاء فتح باب الترشيح الذي كان قد أعلن على فتحه سلفا من طرف الرئيس السابق”.

وتابع البلاغ: “تقرر تنظيم جمع عام غير عادي يوم 15 يوليوز 2024، ليتسنى للمكتب المديري الدعوة إليه طبقا للشكليات المنصوص عليها قانونا وذلك للتداول في المصادقة النهائية على استقالة الرئيس، والمصادقة على إمكانية ترشح المنخرطين الجدد نظرا لرغبة مجموعة من هذه الفئة في المنافسة على رئاسة النادي بمشاريع ولوائح غنية ومختلفة”.