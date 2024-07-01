كأس العرش .. الحكم عبد الكريم الزياني يحتفظ بالرقم القياسي في قيادة النهائيات

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لا يزال الحكم عبد الكريم الزياني يحتفظ بالرقم القياسي في قيادة المباريات النهائية لكأس العرش لكرة القدم، حيث أدار خمس مباريات نهائية سنوات 1959 و1962 و1969 و1971 و1974.

ويأتي في المركز الثاني خلف عبد الكريم الزياني، حكم مباراة اليوم رضوان جيد، بإدارته لأربع مباريات (2013 و2016 و2021 و2023)، يليهما الحكام محمد البوكيلي وسليمان البرهمي والمرحوم سعيد بلقولة، بثلاثة لقاءات نهائية لكل واحد منهم.

وكان الحكم بوبكر الأزرق قد أدار أول مباراة نهائية سنة 1957، والتي جمعت بين المولودية الوجدية والوداد البيضاوي وانتهت بالتعادل بهدف لمثله لكن فريق المولودية الوجدية ظفر بالكأس على اعتبار أنه كان سباقا للتسجيل بواسطة اللاعب بريزات، وذلك طبقا للقوانين التي كان معمولا بها آنذاك.

وفي ما يلي لائحة الحكام الذين أداروا المباريات النهائية لكأس العرش:

1957: بوبكر الأزرق

1958: كور كوليس

1959: عبد الكريم الزياني

1960: محمد البوكيلي

1961: محمد المكناسي

1962: عبد الكريم الزياني

1963: محمد بلفقيه

1964: محمد البوكيلي

1965: محمد البوكيلي

1966: محمد بنجلون

1967: مصطفى صبري

1968: إدريس البورزكي

1969: عبد الكريم الزياني

1970: عبد الكريم شرف

1971: عبد الكريم الزياني

1972: لم تجر

1973: محمد بنعلي

1974: عبد الكريم الزياني

1975: امحمد حجان

1976: عبد العالي الناصري

1977: محمد باحو

1978: امحمد اسطالي

1979: بابا لعويسي

1980: امحمد لاراش

1981: محمد حجان

1982: حسن الشافعي

1983: احميدة الطويل

1984: عبد العالي الناصري

1985: محمد باحو

1986: عمر أبو القاسم

1987: حسن النجاشي

1988: عبد الكبير الناجيدي

1989: محمد جيد

1990: حسن الشافعي

1991: مصطفى الأزهر

1992: سعيد بلقولة

1993: ميلود البوشيخي

1994: يحي حدقة

1995: محمد بحار

1996: سعيد بلقولة

1997: يحي حدقة

1998: سعيد بلقولة

1999: عبد الرحيم العرجون

2000: سليمان البرهمي

2001: محمد الكزاز

2002: عبد الله العاشيري

2003: سعيد الطاهري

2004: سليمان البرهمي

2005: محمد الكزاز

2006: سليمان البرهمي

2007: خليل الرويسي

2008: سعيد الطاهري

2009: بوشعيب الأحرش

2010: محمد يارا

2011: عبد الله العاشيري

2012: رشيد بولحواجب

2013: رضوان جيد

2014: رشيد بولحواجب

2015: بوشعيب الأحرش

2016: رضوان جيد

2017: هشام تيبازي

2018: سمير الكزاز

2019: عادل زوراق

2020: الحكمة بوشرى كربوبي

2021: رضوان جيد

2022: ياسين بوسليم

2023: رضوان جيد