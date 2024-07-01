ارتفاع صادرات قطاع الطيران بنسبة 17,6 في المائة

أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الطيران بلغت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024، ما يعادل 10,68 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 17,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور راجع إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع (زائد 27,8 في المائة إلى 6,9 مليار درهم)، وكذا نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بنسبة 2,2 في المائة إلى 3,7 مليار درهم.

كما أظهرت النشرة نموا في صادرات السيارات بنسبة 12 في المائة إلى أزيد من 67,46 مليار درهم بنهاية شهر ماي الماضي، مستفيدة من الارتفاع المسجل في مبيعات فئة “التصنيع” (زائد 11,7 في المائة إلى 29,36 مليار درهم)، والأسلاك الكهربائية (زائد 11 في المائة إلى ما يقارب 23,7 مليار درهم)، و”الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد” (زائد 21,9 في المائة إلى 3,94 مليار درهم).

من جهة أخرى، أظهر المكتب أيضا ارتفاعا في صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 5,3 في المائة، مما يغطي نموا في مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (زائد 7,3 في المائة)، والفوسفاط (زائد 23 في المائة)، إضافة إلى انكماش في صادرات الحمض الفوسفوري بنسبة 11,2 في المائة.

وبالمقابل، تراجعت صادرات قطاع “الأجهزة الإلكترونية والكهرباء” بنسبة 6,7 في المائة إثر انخفاض مبيعات المكونات الإلكترونية بنسبة 23 في المائة.

أما صادرات قطاع النسيج والجلد فقد سجلت بدورها تراجعا بنسبة 4 في المائة جراء انخفاض مبيعات الأحذية (ناقص 12,9 في المائة)، والملابس الجاهزة (ناقص 3,6 في المائة)، والملابس المنسوجة (ناقص 1,5 في المائة).

وفيما يخص قطاع “الفلاحة والصناعة الغذائية” فقد شهدت صادراته انكماشا بنسبة 0,7 في المائة.