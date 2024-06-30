أتلتيكو مدريد الإسباني يعلن رحيل أربعة من نجومه

في مقابل تمديد عقد اللاعب الإسباني سيزار أسبيليكويتا، أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأحد 30 يونيو الجاري، عن رحيل كل من الهولندي ممفيس ديباي، والبرازيلي غابريال باوليستا والإسباني ماريو هيرموسو، بالإضافة إلى فيكتور ماتشين (فيتولو)، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وقال نادي أتلتيكو مدريد، الذي حل رابعا في البطولة الإسبانية لكرة القدم هذا الموسم، أن كلا من ماريو هيرموسو، وممفيس ديباي، وغابرييل باوليستا لن يستمروا في اللعب للنادي وسيخوضون مرحلة احترافية جديدة اعتبارا من الموسم المقبل

وكان المدافع الإسباني ماريو هيرموسو قد قضى خمسة مواسم مع الروخي بلانكو، في حين وصل الهولندي ديباي إلى أتلتيكو في جانفي 2023، بينما انضم الظهير البرازيلي باوليستا إلى الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فالنسيا.

وقررت إدارة أتلتيكو مدريد في مقابل ذلك، تمديد النادي عقد المدافع المخضرم أسبيليكويتا، صاحب الـ34 عاما، لموسم إضافي حتى عام 2025.

وكان أسبيليكويتا قد تعاقد مع أتلتيكو مدريد في صيف 2023، قادما من تشيلسي الانجليزي الذي قضى معه أحد عشر موسما.