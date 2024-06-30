بعد الخروج من اليورو.. رئيس الاتحاد الإيطالي يحسم مستقبل المدرب سباليتي

حسم رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد، الجدل بشأن مستقبل مدرب المنتخب الوطني بعد الخروج من مسابقة كأس أمم أوروبا.

وودعت إيطاليا حاملة اللقب البطولة القارية التي تستضيفها ألمانيا، على يد سويسرا 0-2 في برلين أمس السبت، لكن هذا الخروج لم يكلف سباليتي (65 عاما) منصبه

وسيبقى لوتشانو سباليتي في منصبه مدربا للمنتخب الإيطالي رغم الإقصاء من اليورو، وقال رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: “أنا شخص عملي، من المستحيل حل المشكلات عبر التخلي عن مشروع طويل الأمد أو الاستغناء عن المدرب واللاعبين الذين رافقونا في هذا المشروع”.

وأضاف غرافينا: “سباليتي لديه ثقتنا، يجب أن يكون لديه ثقتنا، يحتاج إلى العمل، إذ تبدأ مسابقة دوري الأمم الأوروبية خلال 60 يوما”.

وتابع رئيس الاتحاد الإيطالي: “لا نستطيع أن نتصور أن لاعبا مثل (كيليان) مبابي أو كريستيانو رونالدو سيظهر فجأة (في المنتخب الإيطالي)، لذا يجب أن نكون صبورين”.