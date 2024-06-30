رضوان جيد يقود نهائي كأس العرش

عينت المديرية الوطنية للتحكيم، واللجنة المركزية للتحكيم رضوان جيد لقيادة مباراة الجيش الملكي والرجاء الرياضي، يوم الاثنين فاتح يوليوز، لحساب نهائي كأس العرش، برسم الموسم الرياضي 2022-2023.

وسيساعد رضوان جيد في مهامه كل من عبد الصمد أبرتون وأمين دحان، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع ليوسف الهراوي.

ويقود تقنية VAR، الحكم حمزة الفارق، بمساعدة الحكمين ياسين الضميري وسليمان العاطيفي.

يشار إلى أن المباراة النهائية التي سيحتضنها ملعب أكادير الكبير، ستنطلق ابتداء من الساعة الخامسة عصرا