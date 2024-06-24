أوروبا 2024.. إيطاليا تقتنص بطاقة العبور إلى ثمن النهائي بتعادل مثير أمام كرواتيا

عادت إيطاليا حاملة اللقب من بعيد وانتزعت بطاقتها الى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس أوروبا لكرة القدم بتعادلها المثير أمام كرواتيا، ثالثة مونديال قطر، 1-1 الاثنين على ملعب “ريد بول أرينا” في لايبزيغ في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وكانت كرواتيا في طريقها إلى ثمن النهائي ووضع إيطاليا على لائحة الانتظار عندما تقدمت بهدف قائدها المخضرم لوكا مودريتش (55)، لكن حاملة اللقب خطفت هدف الفوز في الدقيقة الثامنة الاخيرة من الوقت بدل الضائع عبر البديل ماتيا زكانيي.

وضمنت إيطاليا وصافة المجموعة خلف إسبانيا صاحبة العلامة الكاملة، وضربت موعدا مع سويسرا في الدور المقبل.