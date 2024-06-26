تراجع مرتقب للمنتخب المغربي في تصنيف “فيفا” بسبب كأس أوروبا وكوبا أمريكا

يرتقب أن يتراجع المنتخب الوطني المغربي في تصنيف “فيفا” العالمي للمنتخبات بسبب نتائج المنتخبات المشاركة في كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا.

ووفقا لموقع “فوتبول رانكينغ” المتخصص في التحيين الحي للتصنيف العالمي، فإن المنتخب الوطني فقد إلى غاية اليوم (26 يونيو 2024) مركزين في التصنيف وتراجع للمركز الرابع عشر.

وبات المنتخب الوطني مهددا بخسارة مراكز جديدة في التصنيف خلال قادم الأيام، إذ أن المنتخب المكسيكي المشارك في كوبا أمريكا يبتعد حاليا بفارق ست نقاط فقط عن المنتخب المغربي في التصنيف، بينما يبتعد المنتخب الألماني عن أسود الأطلس بـ 11 نقطة، وهو الذي ضمن تأهله إلى ثمن نهائي كأس أمم أوروبا.

وفيما يلي الترتيب المؤقت للتصنيف العالمي حسب موقع “فوتبول رانكينغ”: