مورينيو يطلب التعاقد مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي

هبة بريس – وكالات

طلب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشة التركي، التعاقد مع أحد النجوم الكبار لمنتخب المغرب.

وقدم مورينيو أول مطالبه لتدعيم صفوف فنربخشة في الموسم المقبل بضم صفقة مميزة لتدعيم خط الهجوم.

واتجهت أنظار المدرب البرتغالي إلى المغربي أيوب الكعبي نجم أولمبياكوس اليوناني لتدعيم هجوم الفريق التركي.

وكشف تقرير نشره موقع “فوت ميركاتو” عن رغبة أولمبياكوس في تجديد عقد الكعبي ولكن الأخير لم يحسم قراره النهائي.

وأشار التقرير إلى أن أيوب الكعبي تلقى اتصالات من جانب فنربخشة التركي للفوز بخدماته في الموسم الجديد بناء على رغبة مورينيو.