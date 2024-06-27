رسميا.. إقامة نهائي كأس العرش بين الجيش والرجاء يوم 1 يوليوز بملعب أدرار بأكادير

2024-06-27 / 17:13
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أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رسميا، موعد ومكان إقامة نهائي كأس العرش بين الجيش الملكي والرجاء الرياضي.

وقالت الجامعة في بلاغ لها إن النهائي سيقام يوم الاثنين فاتح يوليوز 2024 على أرضية الملعب الكبير بأكادير، دون الإشارة إلى توقيت المواجهة.

يشار إلى أن الجيش الملكي كان قد تأهل إلى النهائي بفوزه في نصف النهائي على المغرب الفاسي بهدفين دون رد، بينما تأهل الرجاء بفوزه على مولودية وجدة بأربعة أهداف لثلاثة في مباراة امتدت للأشواط الإضافية.

2024-06-27 / 17:13
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