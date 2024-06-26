اليورو.. جورجيا تصعق البرتغال وتركيا تحقق التأهل بفوز قاتل

حقق المنتخب الجورجي فوزا صاعقا على حساب البرتغال، بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

سجل ثنائية منتخب جورجيا خفيشا كفاراتسخيليا (الدقيقة 2) وجيورج ميكوتادزي من ركلة جزاء (الدقيقة 57) من عمر المباراة المثيرة.

بهذا الفوز، رفع المنتخب الجورجي رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الثالث، ويتأهل للدور القادم من مركزه، بينما تجمد رصيد البرتغال عند 6 نقاط بالصدارة.

وفي مباراة أخرى، حقق المنتخب التركي فوزا غاليا على نظيره التشيكي بهدفين لهدف واحد، وضمن به وصافة المجموعة السادسة، ليتأهل بدوره إلى دور ثمن نهائي اليورو 2024.

وتدين تركيا بالفضل في تفوقها طولًا وعرضًا على تشيكيا، للحالة الفنية الجيدة التي كان عليها الثلاثي، شالهان أوغلو وفيردي كادوغلو وديميرال، حيث أحبطوا كافة هجمات المنافس، وكان للأول والثاني تحديدًا دورًا كبيرًا في عبور هذا المأزق الصعب.

وحققت تركيا التأهل بفضل ثنائية شالهان أوغلو وسينك طوسون، فيما لم يكن هدف توماس سويتشك شفيعًا للتشيكيين من أجل الحفاظ على فرصهم في البقاء بالبطولة.