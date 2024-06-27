لاعب سابق للرجاء الرياضي يساهم في التأهل التاريخي لجورجيا إلى ثمن نهائي اليورو

2024-06-27 / 17:36
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ساهم لاعب سابق لفريق الرجاء الرياضي في التأهل التاريخي لمنتخب جورجيا إلى ثمن نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024′.

وكان منتخب جورجيا قد فاز على البرتغال بهدفين دود رد، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، ما جعله يتأهل إلى ثمن النهائي في أول مشاركة له في اليورو.

ويتعلق الأمر بالتونسي عادل الشادلي، الذي يشغل حاليا منصب المساعد الأول لمدرب منتخب جورجيا ويلي سانيول.

وسبق لعادل الشادلي أن حمل قميص الرجاء الرياضي خلال فترة لعبه، إذ لعب معه ما بين 2012 و2013 قبل أن يعتزل ممارسة كرة القدم.

وكانت تجربته مع الرجاء الرياضي آخر محطة في المشوار الاحترافي لعادل الشادلي كلاعب، قبل أن يتجه نحو عالم التدريب.

2024-06-27 / 17:36
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