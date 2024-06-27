كأس العرش .. سيدات الجيش الملكي يتوجن باللقب

2024-06-27 / 21:20
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توج فريق الجيش الملكي بلقب كأس العرش لكرة القدم النسوية للموسم الرياضي 2022-2023، عقب فوزه على النادي البلدي النسوي العيون (4-2)، في المباراة النهائية التي جمعتهما، اليوم الخميس على أرضية الملعب الكبير بأكادير.

وسجلت أهداف الفريق العسكري كل من زينب رضواني (د 8)، وفاطمة تكناوت (د 45+1 ض ج، و66 ض ج، و90+10)، فيما وقعت لفريق بلدية العيون زينب الروداني من نقطة الجزاء (د 35، و38).

وبهذا التتويج، يكون الجيش الملكي قد حقق لقبه الـ 11 على التوالي بعد مواسم: (2012-2013)،(2013-2014)، (2014-2015)، (2015-2016)، (2016-2017)، (2017-2018)، (2018-2019)، (2019-2020)، (2020-2021)، (2021-2022).

وكان الجيش الملكي بلغ المباراة النهائية بفوزه على النهضة الرياضية البركانية (2-1)، فيما تأهل النادي البلدي النسوي العيون للنهائي بعد الفوز على الوداد الرياضي (2-0).

2024-06-27 / 21:20
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