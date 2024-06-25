أسبوع الفرس .. الدورة الـ39 في دار السلام بالرباط

تستعد الجامعة الملكية المغربية للفروسية لاستضافة الدورة 39 الأسبوع الفرس بمناسبة بطولات المغرب للقفز على الحواجز والترويض.

ووفق بلاغ للجامعة، فإن هذه التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وتحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للفروسية، ستعرف تنافسا بين أفضل الفرسان المغاربة على لقب بطل المغرب لعام 2024.

وستشهد هذه البطولة الوطنية مشاركة أكثر من 400 زوجا مكونا من فارس وفرس، سيتنافسون في حلبة دار السلام ، وذلك طيلة 9 أيام التي ستستغرقها البطولة، وذلك خلال الليل كما في النهار.

ودفع الحدث، الذي لا يمكن تفويته في التظاهرات المغربية لرياضة الفروسية، المشاركين المعتمدين من طرف الجامعة الملكية المغربية للفروسية، إلى الطواف بين المسابقات المؤهلة التي جرت في جميع أنحاء المملكة، سعيا منهم إلى المشاركة بالبطولة.

وسيتم النقل المباشر لفعاليات المسابقات مع الإعلان عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني للجامعة الملكية المغربية للفروسية.