أكادير: أعمال شغب بمباراة الرجاء ووجدة تخلف خسائر في الممتلكات

2024-06-26 / 12:36
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شهدت مباراة الرجاء الرياضي ومولودية وجدة ، والتي جرت مساء امس الثلاثاء بالملعبب الكبير بأكادير ، برسم نصف نهاية كأس العرش ، أعمال شغب بعد وقبل المباراة من قبل الجمهور.

ووثقت صور تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي ، تهشيم سيارات خصوصا بشوارع الأحياء المجاورة للملعب ، بعدما تم رشقها بالحجارة، كما تم الهجوم على محلات تجارية بالحي المحمدي قبل موعد المباراة، وتعرضت ممتلكات خاصة وعامة من تجهيزات المحطة الطرقية لأكادير للإتلاف، فضلا عن منازل و محلات مواطنين .

وندد المتضررون من هذه الأفعال ، من استمرار أعمال الشغب والتي لم تعد مرتبطة بانهزام خصم ، بل أصبحت عادة لشباب طائش لا علاقة له بالاخلاق الرياضية، داعين إلى زجر المخالفين المسؤولين عنها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

وفتحت المصالح الأمنية بحثا في قضية الشغب ، خاصة بعد ورود مجموعة من الشكايات من متضررين من أعمالها ، وكذا تداول صور وفيديوهات توثق لآثار التهشيم والخراب الذي لحق سياراتهم وممتلكاتهم .

2024-06-26 / 12:36
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