طقس الاثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، استمرار سيادة الطقس الحار بكل من السهول الممتدة غرب الأطلس، والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بأقصى الجنوب.

ويرتقب تشكل مجموعة من السحب المنخفضة والتي ستكون مصحوبة بأمطار خفيفة ومحلية على السواحل الممتدة ما بين تزنيت وطرفاية، إلى جانب تكون كتل ضبابية محلية بسهول المحيط الأطلسي، والسواحل الجنوبية وبسواحل البحر الأبيض المتوسط.

وستكون الأجواء أحيانا غائمة خلال الظهيرة فوق كل من مرتفعات الأطلس المتوسط وسفوحه الشرقية، وأيضا، بجنوب شرق البلاد، مع نزول بعض القطرات المطرية.

كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 20 و26 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، والسهول الواقعة غرب الأطلس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، واللكوس، والريف، وواد ملوية، والسايس، وستكون ما بين 14 و20 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.