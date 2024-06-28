جرائم الأموال بفاس تغلق‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬مدير‭ ‬جهوي‭ ‬لمؤسسة العمران

هبة بريس _ مكتب فاس

علمت الجريدة الإلكترونية “ هبة بريس ” من مصدر مطلع، أن الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بقسم جرائم الأموال بفاس، أصدر ‬‭ ‬قرارا‭ ‬ يقضي بمنع‭ ‬المدير‭ ‬الجهوي‭ ‬السابق‭ ‬لمؤسسة‭ ‬العمران‭ ‬بالجهة‭ ‬الشرقية،من‭ ‬مغادرة‭ ‬أرض‭ ‬الوطن،‭ ‬وسحب‭ ‬جواز‭ ‬سفره‭ ‬والحجز‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ممتلكاته‭ ‬وممتلكات‭ ‬بعض‭ ‬أقاربه‭.

‬جاء‭ ‬ذلك،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬الأبحاث‭ ‬القضائية‭ ‬التي‭ ‬فتحت‭ ‬معه،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬رفعها‭ ‬حسني‭ ‬الغزاوي،‭ ‬الرئيس‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمؤسسة‭ ‬العمران،‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬ملفات‭ ‬فساد‭ ‬جديدة،‭ ‬هزت‭ ‬المؤسسة‭ ‬نفسها،‭ ‬مركزيا‭ ‬وجهويا‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬بدر‭ ‬الكانوني،‭ ‬وستعرف‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬قضاء‭ ‬جرائم‭ ‬الأموال‭.‬