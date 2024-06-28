وجدة .. التحول الرقمي رافعة لحقوق المعاقين محور ندوة علمية

هبة بريس : وجدة

بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشرة لتدشين الملحقة الجهوية للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين بوجدة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تم تنظيم بوجدة المؤتمر الجهوي الثالث للإعاقة امس الخميس 27 يونيو الجاري بكلية الطب والصيدلة، المنظم من طرف المركز الوطني محمد السادس للمعاقين بشراكة مع ولاية جهة الشرق ومجلس جهة الشرق وجامعة محمد الأول وبتعاون مع المجموعة العلمية للاقتصاد المستدام cluster DEV-INNOV، حيث اختير له كشعار : ” التحول الرقمي، رافعة لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة “.

وتدارس المشاركون في جلستين علميتين، جوانب عدة لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من بينها “التأطير القانوني والمؤسساتي لتحول رقمي دامج لهذه الفئة في أفق المغرب الرقمي 2030″، و”المسؤولية المجتمعية للجامعة تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة”، و”الأمن وعلاقته بالتحول الرقمي-نموذج حماية الأشخاص ذوي الإعاقة”، و”تأثير الذكاء الاصطناعي في الرعاية الطبية لهذه الفئة ومساهمة رقمنة الخدمات الإدارية في معاملة تفضيلية لهم”.

كما جرى على هامش أشغال المؤتمر، تسليم شواهد التخرج لشعبتي الديكور الداخلي والتدرج المهني، وتوقيع اتفاقيتي شراكة بين الملحقة الجهوية للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين والمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ومعهد التكوين في المهن الصحية والعمل الاجتماعي.