تارودانت : فضيحة وكالة بنكية بدون حبر طباعة وزبناء غاضبون

ع اللطيف بركة : هبة بريس

خلف عدم وجود حبر آلة الطباعة غضب عارم وسط زبناء وكالة بنكية تابعة لمجموعة القرض الفلاحي المتواجدة بشارع محمد الخامس وسط مدينة اولاد التايمة اقليم تارودانت .

و في اتصال احد الزبناء بحريدة ” هبة بريس ” قال : ” اننا منذ مدة طويلة و نحن نعاني من غياب حبر آلة الطباعة فبعد جل معاملاتنا مع هذه المؤسسة البنكية التي نحترم مسؤوليها مركزيا وجهويا ، غير ان مديرهم بهذه الوكالة غير مكترث تماما لما يقع في وكالة القرض الفلاحي، فرغم علمه بعدم وجود “الحبر” وأعطاب الات الطباعة ، فضل تجاهل الوضع ، مما جعل الزبناء يتواجهون مع الموظفين ، كلما سلموهم وثيقة عن دفوعات بنكية او عملية سحب ، يقدمون لنا ورقة بيضاء مكتوبة بحبر قلم ، كما يظهر في الصورة التي توصلنا بها “.

فهل ستتدخل الإدارة الجهوية او المركزية لتصحيح هذا الوضع ، الذي إذا استمرّ فإنه سيؤثر سلبا على سمعة المؤسسة، كما انه من خلال تجاهل واللامبالاة مدير الوكالة التجارية القرض الفلاحي بأولاد التايمة ، يتطلب من مفتشيتها الجهوية التدخل للوقوف على ما يقع في اقدم مؤسسة بنكية بمدينة اولاد التايمة .