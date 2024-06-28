استئنافية ميلانُـو بإيطاليا تدين مهاجرا مغربيا بقتل زوجته بالسجن المؤبد

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

علمت جريدة “ هبة بريس ” من مصادر قضائية رفيعة المستوى أن غرفة الجنايات الإبتدائية لمحكمة الاستئناف بميلانُـو، أصدرت ، حكما يقضي بإدانة مهاجر مغربي بقتل زوجته المغربية طعنا بالسكين.

وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم بالسجن المؤبد، بعدما توبع من أجل جناية العنف ضد الزوجة والقتل العمد مع سبق الإصرار.

وتعود وقائع المتابعة إلى شهر نونبر من عام 2022، حينما ألقت عناصر الأمن الإيطالي القبض على المتهم بعدما وجه ضربات طاعنة بواسطة سلاح أبيض لزوجته مما تسبب لها في نزيف حاد لفظت على إثره أنفاسها الأخيرة، وذلك بشقتهما في حي” لويي دي فيغا ” لتابع لمدينة ميلانُـو شمال البلاد.

وأفادت المصادر ذاتها، أن المتهم يبلغ من العمر 61 سنة يدعى “ص ب ” وله من زوجته الضحية “و ش” أبناء، وفي الخمسينيات من عمرهما، ونشبت خلافات شخصية وزوجية بينهما لأسباب تافهة دفعت بالزوجة التي تنتقده باستمرار وتطالبه بالذهاب للبحث عن عمل بدلًا من البقاء دائما في المنزل لمشاهدة التلفزيون.

وأوضحت المصادر أن الزوج دخل في نقاشات حادة مع زوجته وفقد السيطرة على أعصابه، ليقرر وضع حدا لحياتها بطريقة بشعة اهتز لها الرأي العام المحلي في المنطقة.