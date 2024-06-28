استئنافية ميلانُـو بإيطاليا تدين مهاجرا مغربيا بقتل زوجته بالسجن المؤبد

2024-06-28 / 17:51
0

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

علمت جريدة “ هبة بريس ” من مصادر قضائية رفيعة المستوى أن غرفة الجنايات الإبتدائية لمحكمة الاستئناف بميلانُـو، أصدرت ، حكما يقضي بإدانة مهاجر مغربي بقتل زوجته المغربية طعنا بالسكين.

وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم بالسجن المؤبد، بعدما توبع من أجل جناية العنف ضد الزوجة والقتل العمد مع سبق الإصرار.

وتعود وقائع المتابعة إلى شهر نونبر من عام 2022، حينما ألقت عناصر الأمن الإيطالي القبض على المتهم بعدما وجه ضربات طاعنة بواسطة سلاح أبيض لزوجته مما تسبب لها في نزيف حاد لفظت على إثره أنفاسها الأخيرة، وذلك بشقتهما في حي” لويي دي فيغا ” لتابع لمدينة ميلانُـو شمال البلاد.

وأفادت المصادر ذاتها، أن المتهم يبلغ من العمر 61 سنة يدعى “ص ب ” وله من زوجته الضحية “و ش” أبناء، وفي الخمسينيات من عمرهما، ونشبت خلافات شخصية وزوجية بينهما لأسباب تافهة دفعت بالزوجة التي تنتقده باستمرار وتطالبه بالذهاب للبحث عن عمل بدلًا من البقاء دائما في المنزل لمشاهدة التلفزيون.

وأوضحت المصادر أن الزوج دخل في نقاشات حادة مع زوجته وفقد السيطرة على أعصابه، ليقرر وضع حدا لحياتها بطريقة بشعة اهتز لها الرأي العام المحلي في المنطقة.

2024-06-28 / 17:51
0

مقالات ذات صلة

الصويرة ..دعوة للتحقيق في الفساد والريع المستشري بإلأقليم

2024-06-28 / 18:32

من فيينا.. المغرب يجدد التزامه بالتصدي لمشكلة مع المخدرات…

2024-06-28 / 18:17

أزمة طلبة الطب و الصيدلة ..الأسر تخرج للإحتجاج أمام…

2024-06-28 / 18:07
أزيد من نصف مليون مترشحة ومترشحا يجتازون امتحانات البكالوريا

مندوبية التامك: 566 سجين اجتازوا امتحانات البكالوريا بنجاح

2024-06-28 / 17:46

وجدة .. التحول الرقمي رافعة لحقوق المعاقين محور ندوة…

2024-06-28 / 17:23

تارودانت : فضيحة وكالة بنكية بدون حبر طباعة وزبناء…

2024-06-28 / 17:19

جرائم الأموال بفاس تغلق‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬مدير‭ ‬جهوي‭…

2024-06-28 / 16:18

أكادير: قضية وفاة طفلة اجرت عملية ” اللوزتين” بمصحة…

2024-06-28 / 15:49

بعد إدانته بالحبس النافذ.. سفيان الإدريسي يقدم استقالته من…

2024-06-28 / 15:00

هذه حقيقة خطأ نسبة نجاح أكاديمية جهة الدارالبيضاء سطات

2024-06-28 / 12:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى