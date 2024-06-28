مندوبية التامك: 566 سجين اجتازوا امتحانات البكالوريا بنجاح

هبة بريس

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن نسبة النجاح في امتحانات نيل شهادة البكالوريا (الدورة العادية 2024) بين صفوف نزلاء المؤسسات السجنية بلغت 40.45 بالمائة.

وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن عدد الناجحين بلغ 566 من أصل 1399 مترشحا اجتازوا هذه الامتحانات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 52.15 بالمائة مقارنة مع سنة 2023 ، حيث بلغ عدد الناجحين 372 من أصل 1372.

وتابع المصدر ذاته أن نسبة النجاح المسجلة هذه السنة في صفوف نزلاء المؤسسات السجنية تتجاوز نسبة النجاح الوطنية المسجلة في فئة المترشحين الأحرار 39.5 بالمائة.

وسجلت المندوبية أن 118 نزيلا حصلوا على ميزة تراوحت بين مستحسن وحسن وحسن جدا، أي بنسبة 20.84، مشيرة إلى أن عدد النزلاء الذين سيجتازون الدورة الاستدراكية يبلغ 521.