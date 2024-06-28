بعد إدانته بالحبس النافذ.. سفيان الإدريسي يقدم استقالته من مكتب جماعة فاس

هبة بريس _ مكتب فاس

بعد إلغاء غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم الأموال، الحكم الابتدائي القاضي ببراءته في ملف شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس، وإدانته بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر رفقة العمدة البقالي العائد من ديار مكة المكرمة لأدائه فريضة الحج ، قدم سفيان الإدريسي استقالته من مهمته ككاتب لمجلس جماعة فاس حسب مصدر ” هبة بريس” .

وحسب ذات المصدر ، فقد وضع البقالي استقالته يوم أمس الخميس بمكتب الضبط بجماعة فاس ، وذلك بعد صدور الحكم بإدانته من غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بالسجن النافذ 6 أشهر .

وأكدت ذات المصدر، أن سفيان الإدريسي ربط استقالته، بأسباب شخصية، غير أن مصادر لهبة بريس أكدت أن الاستقالة لها علاقة بإدانته بالحبس النافذ 6 أشهر أول أمس الأربعاء ليلا.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بالبث في جرائم الاموال ، قد قضت في حكمها الإستئنافي برفع عقوبة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري من 5 سنوات سجنا نافذة إلى 8 سنوات، كما ألغت حكم البراءة الصادر في حق العمدة البقالي وكاتب مجلسه وأدانت كل واحد منهما بستة أشهر حبسا نافذة.

كما قررت الغرفة السالفة الذكر برئاسة المستشار محمد بنمعاشو رفع العقوبة الصادرة في حق المنسق السابق لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة فاس أنوار بن بوبكر من 10 أشهر حبسا نافذة إلى 3 سنوات الحزب فقد موقعه ومكانته بفاس حسب مصدر هبة بريس ، كما رفعت عقوبة المقاول إسلام فضل الله من 3 سنوات حبسا نافذة إلى 5 سنوات سجنا .