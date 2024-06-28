أكادير: قضية وفاة طفلة اجرت عملية ” اللوزتين” بمصحة خاصة يصل وزير الصحة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عرفت قضية وفاة طفلة بإحدى المصحات الخاصة بأكادير ، في ظروف غامضة ، تصعيدا خلال هذا الأسبوع ، بعدما وجه نائب برلماني عن حزب الاستقلال ” خالد شناق” سؤالاً كتابيا ، يطالب من خلاله وزير الصحة خالد ايت طالب بإيفاد لجنة للتحقيق في النازلة ، التي دخلت بخصوصها هيئات حقوقية تطالب بدورها بالتحقيق في ظروف وفاة طفلة تبلغ من عمر قيد حياتها 6 سنوات ، كانت قد اجرت عملية جراحية الثلاثاء الماضي بمصحة خاصة من اجل استئصال ” اللوزتين ” لكن توفيت في ظروف غامضة .

من جانبها دخلت نقابة اطباءالقطاع الخاص بجهة سوس ماسة، على خط هذه القضية للدفاع عن المصحة الخاصة، وتقديم شكوى ضد مطالبة النائب البرلماني الاستقلالي بفتح تحقيق في وفاة طفلة بمصحة خاصة بأكادير.

وقد راسلت هذه النقابة الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، للشكوى من البرلماني عن دائرة إنزكان أيت ملول، والذي راسل وزير الصحة خالد أيت طالب، في موضوع الطفلة المتوفاة.

وبين هذا وذاك على وزارة الصحة اتخاذ المتعين في هذه القضية وفق ما ينص عليه القانون وكذلك من اجل مطالب أسرة الطفلة الفقيدة، اعمالاً لربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر ايفاد لجنة إلى المصحة وتجميع معلوماتها من اجل حسم الجدل بين الأطراف.

وهناك كذلك مصحة وسط مدينة اكادير بدورها تحتاج لتمحيص بعد تسجيل العديد من الوفايات بداخلها في ظروف غامضة، خصوصا ان بعض الحالات كانت ستجري عمليات جراحية بسيطة وانتهت حياتها، بعض المصادر تقول هناك إشكال في نقص اطر ” التخدير ” لكن تبقى أبحاث وزارة الصحة لتخصصها هو الكاشف الوحيد لما يقع هناك .