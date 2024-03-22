L’avancement global de la réalisation du méga projet de la voie Express reliant Tiznit à Dakhla (1055 Km pour un coût global d’environ 10 Milliards de dirhams) a atteint 72%. 17022022-Guelmim

مشروع تدارت.. تفاصيل ربط الدار البيضاء بمطار محمد الخامس بطريق جديدة

2024-03-22 / 14:36
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعطيت قبل مدة انطلاقة أشغال مشروع إنجاز طريق تدارت الرابطة بين الدار البيضاء و المدينة الخضراء ومطار محمد الخامس الدولي، و هو المشروع الذي سيساهم في تقليص مدة التنقل من البيضاء للمطار و تسهيل حركة المرور و تخفيف الضغط على الطرق الاعتيادية.

و يجري حاليا عمل كبير لإنجاز طريق تدارت الذي سيربط عين الشق بالمدينة الخضراء لبوسكورة و من تم لمدار مديونة و بعده مطار محمد الخامس، و سيكون طريقا من مسارين اثنين في كلا الاتجاهين.

و يأتي المشروع الذي رصد له غلاف مالي يقدرب180مليون درهم ، لتخفيف الضغط على المدخل الجنوبي لمدينة الدار البيضاء، و الطريق السيار المؤدي للمطار الدولي محمد الخامس ، وكذا دعم ربط المطار و المناطق الصناعية المحيطة به بالشبكة الطرقية.

2024-03-22 / 14:36
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