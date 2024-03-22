أشغال توسيع الطريق بين الدار البيضاء و دار بوعزة تتواصل و تشييد 4 ممرات تحت أرضية

2024-03-22 / 10:21
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تتواصل أشغال توسيع الطريق بين الدار البيضاء و دار بوعزة بشكل متسارع، حيث تعكف فرق العمال حاليا على عمليات الحفر الخاصة بتشييد أربعة أنفاق لتخفيف حركة السير بالمنطقة.

و  تشمل الأشغال الجاري إنجازها، توسيع طريق أزمور (RR 320) من ممرين إلى ثلاث ممرات، فضلا على تشييد أنفاق تحت أرضية عند تقاطع الطريق الدائري الجنوبي الغربي لطريق أزمور، و عند تقاطع سيدي الخدير وطريق أزمور، وكذلك عند تقاطع المحور الموازي للطريق الدائري الجنوبي الغربي لطريق أزمور.

وحددت شركة الدار البيضاء للتهيئة الكلفة الإجمالية لإنجاز هذا المشروع في 511 مليون درهم، بينما حددت مدة التنفيذ في 22 شهرا، و ستساهم مثل هاته المشاريع في التخفيف من أزمة السير التي يعيشها قطب الدار البيضاء الكبير.

2024-03-22 / 10:21
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