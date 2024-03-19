مستعملو الطريق السيار البيضاء المحمدية يطالبون بفتح مداخل و مخارج جديدة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بتوجيهات من الوالي امهيدية، تقرر فتح و تشييد مداخل و مخارج جديدة بالطريق السيار المداري وسط الدار البيضاء و خاصة بمنطقة البرنوصي و زناتة لتخفيف الضغط على منافذ الولوج الاعتيادية.

موازاة مع ذلك، تعيش الطريق السيار الرابطة بين الدار البيضاء و المحمدية حالة اختناق كبيرة خاصة بمنفذ الخروج الأول بالنسبة للقادمين من الدار البيضاء و بالأخص في فترات الدروة حيث تتوقف حركة السيار تقريبا بالممرات الثلاث.

و طالب مستمعلو الطريق بضرورة تشييد منافذ دخول و خروج جديدة للمحمدية و خاصة أسفل قنطرة شارع فلسطين، باعتبار أن الشارع المؤدي من المحمدية باتجاه عين تكي عبر شارع فلسطين سيصبح شارعا محوريا بسبب أشغال توسيعه و تثنيته، و ذلك في ظل الكثافة السكانية الكبيرة بالجهة المقابلة للطريق السيار.

و يأمل سكان المحمدية و مستعملو الطريق السيار الدار البيضاء المحمدية من الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب و سلطات الجهة الاستجابة لمطلبهم و فتح منفذ دخول و خروج جديد بالمحمدية يسمح بدخول شارع فلسطين لتخفيف الضغط على المنفذ الأول.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp