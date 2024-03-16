المواد الغذائية عند “محلات 5 دراهم” تستنفر سلطات الدار البيضاء

2024-03-16 / 13:51
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

لجأ العديد من أصحاب محلات “5 دراهم” لترويج المواد الغذائية خلال شهر رمضان بأسعار رخيصة أقل بكثير من تلك التي تباع بها في المتاجر و الأسواق الكبرى.

و تحولت تجارة المواد الغذائية لدى أصحاب محلات “خمسة دراهم” لمصدر دخل و تجارة مربحة خلال شهر رمضان، حيث يكثر عليها الإقبال في ظل ضعف القدرة الشرائية لعدد كبير من المواطنين و رغبتهم في التقليل من المصاريف اليومية غير مبالين بحودتها و لا تواريخ صلاحيتها.

هذا الأمر استنفر المصالح المختصة بجهة الدار البيضاء سطات التي قررت شن حملة مراقبة لتلك المحلات للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للبيع خاصة في ظل حديث يروج على أن أغلبها منته الصلاحية و يتم تغيير التواريخ به من خلال طابعات خاصة تباع أيضا في الأسواق.

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‫4 تعليقات

  4. السم في الدسم
    غرضكم ان تضيقوا على هؤلاء البسطاء لتأكل الحيتان الكبيرة اصحاب الاسواق الممتازة

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